Preta Gil recebe visita de Ivete em hospital após retomar tratamento oncológico: “Veio me encher de amor”

Filha de Gilberto Gil revelou que o câncer retornou em quatro lugares diferentes

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 08:59

Preta Gil e Ivete Sangalo Crédito: Redes sociais

A cantora baiana Ivete Sangalo aproveitou um compromisso em São Paulo, neste domingo (25), para visitar Preta Gil, que está internada no Hospital Sírio Libanês. No próprio domingo, através das redes sociais, a filha de Gilberto Gil detalhou que voltou a fazer tratamento oncológico após descobrir que um câncer no intestino, diagnosticado em 2023, voltou agora em 4 locais.

Preta compartilhou a visita de Ivete em foto nas redes sociais. Na legenda, descreveu: “Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor! Ivete, te amo”, disse a artista no Instagram. As duas são amigas de longa data.

Em vídeo, Preta explicou que está com dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. “Fui fazer meus exames de rotina quando todos nós, eu, os médicos, família e amigos, fomos surpreendidos por esse novo diagnóstico. No mesmo dia, começamos um novo tratamento. Fiz exames complementares e na quinta comecei a quimioterapia”, comentou.