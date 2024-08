APOIO

Ivete Sangalo apoia Preta Gil após retomada de tratamento: ‘Estou ao seu lado’

Ivete Sangalo fez uma homenagem a Preta Gil em suas redes sociais nesta sexta-feira (23), um dia após a cantora anunciar a retomada do tratamento de câncer . A cantora, diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro do ano passado, estava em remissão da doença, mas explicou que novos exames indicaram a volta de células cancerígenas ao corpo.

“Nosso amor! Deus está no comando de todas as coisas, minha Preta Gil. Estou ao seu lado junto a milhares e milhares que te amam demais”, escreveu Ivete ao lado de uma foto da cantora e amiga.

Na quinta-feira (22), Preta anunciou que terá de retomar o tratamento contra o câncer. “Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta”, disse o comunicado.