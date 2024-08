INTERNAÇÃO

Preta Gil anuncia retomada de tratamento contra o câncer: 'Sigo confiante'

Preta Gil anunciou a retomada do seu tratamento oncológico nesta quinta-feira (22). Em postagem no Instagram, a cantora contou que descobriu o retorno da doença quando foi ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar exames de rotina. A artista foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023.