SEM RÓTULOS

Após climão no Numanice, O Kanalha e Preta Gil aparecem juntinhos em final de semana

Depois de curtirem juntinhos o Numanice, festa da cantora Ludmilla, que ocorreu em Salvador no último dia 17 de agosto, O Kanalha e Preta Gil surgiram juntos em um clique sorridente nas redes sociais.

Após a mega festa de 50 anos, onde os dois também estavam grudados curtindo o evento, a filha de Gilberto Gil curtiu o fim de semana na capital baiana com Danrlei Orrico, conhecido popularmente como O Kanalha, e com outros amigos.

“Um final de semana festeiro e divertido em Salvador com os meus amores! Teve Numanice, Samba Astral, sol e axé! Já estou pronta pra outra!”, escreveu Preta Gil na legenda.

Em julho, Preta comentou com a Quem que a relação com Danrlei, na verdade, não tinha rótulos e ambos poderiam ficar com outras pessoas.