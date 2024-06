AFFAIR

Preta Gil comenta foto sem blusa de Kanalha: 'Foi assim que esqueci meu ex'

Cantor fez publicação nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 14:46

Kanalha e Preta Gil Crédito: Reprodução

A cantora Preta Gil, 49 anos, aparentou confirmar um relacionamento com o cantor baiano Danrlei Orrico, O Kanalha. A artista comentou em uma publicação com uma foto sensual do pagodeiro, nesta terça-feira (18).

"E foi assim que eu esqueci meu ex kkkkkkkkk", escreveu a cantora no antigo Twitter, comentando a selfie do Kanalha, que aparece na imagem sem camisa e com um short.

O comentário pode ser uma referência a uma música do Kanalha, "Nego Doce", que tem os versos "vem brincar com o nego doce, vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex".

Os dois têm sido vistos juntos desde janeiro, quando o cantor participou do Festival de Verão e Preta Gil acompanhou o show. Em março, curtiram juntos o festival Lollapalooza. No início de abril, posaram juntos ao lado de Gilberto Gil e Flora.

Em abril, Preta também conheceu a família de Kanalha. Ela mostrou momentos do encontro com dona Rosa, mãe do pagodeiro, e a avó dele "Uma honra para mim conhecer Rosa, uma mulher que criou os seus filhos com amor e muita luta, sempre com esse sorriso no rosto e muita bondade no coração", escreveu ela, enaltecendo a baiana de acarajé.

Em abril, a cantora acompanhou o cantor na Micareta de Feira, quando chamou a relação dos dois de "amizade gostosa". Preta sempre negou que eles estejam namorando.