SEMPRE COM ALGUÉM

Preta Gil manda indireta após rumores de romance com O Kanalha: 'Solteira, mas não sozinha'

Cantora viveu casamento conturbado com ex-marido

Em meio aos rumores de que estaria em um romance com O Kanalha, cantor de pagode de Salvador, a artista Preta Gil frisou que é uma mulher livre.

Durante uma conversa com os seguidores nesta terça-feira (23) no Instagram, ela respondeu às perguntas dos fãs sobre a vida profissional e pessoal. Entre elas, a ficada com o artista baiano.