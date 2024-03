VEM AÍ?

O Kanalha chega com Preta Gil no Lollapalooza e aumenta boatos de affair

Os dois já foram flagrados juntos no começo de 2024

A relação, que era apenas de amizade entre Preta Gil e O Kanalha, parece ter esquentado ainda mais nas últimas semanas, e ficou comprovado com o flagra deste fim de semana, em São Paulo.

O cantor baiano saiu do pagodão e foi curtir o Lollapalooza ao lado da filha de Gilberto Gil no evento internacional. Os dois foram vistos chegando juntos ao show do pai de Preta.