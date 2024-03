RODA VIVA

'Eu tenho menos medo da morte', diz Preta Gil após vencer luta contra o câncer no intestino

Cantora contou que influência do pai, Gilberto Gil, foi fundamental

Preta Gil, que revelou estar curada do câncer no intestino três meses atrás, falou sobre conversas que teve com seu pai, Gilberto Gil, durante a quimioterapia.