TV

Pela primeira vez, Preta Gil será entrevistada no icônico 'Roda Viva'

Pela primeira vez, a cantora Preta Gil estará no centro do palco do icônico programa de entrevistas da TV Cultura, o "Roda Viva". A entrevista vai ao ar na próxima segunda-feira (4).

A bancada de entrevistadores será formada por Atilio Bari - apresentador do programa Persona, da TV Cultura; Joana Dale - editora assistente da Revista Ela, do jornal O Globo; Luanda Vieira - jornalista e apresentadora do podcast O Corre Delas; Paola Deodoro - editora sênior da Marie Claire; e Preto Zezé - conselheiro Cufa Brasil. A apresentação do Roda Viva é comandada pela jornalista Vera Magalhães.