Preta Gil embarca para o Rio após encontro com O Kannalha: ‘Difícil ir embora de Salvador’

Preta esclareceu que seu encontro tinha um tom puramente familiar e amigável

Publicado em 22 de abril de 2024 às 12:20

O Kanalha, Preta Gil, Tia Má Crédito: Redes sociais

Após curtir o show de O Kannalha na Micareta de Feira de Santana e conhecer a família do artista, Preta Gil almoçou na casa de Maíra Azevedo, a Tia Má, em Salvador, no último domingo (21). O menu foi comida baiana, com direito a caruru, vatapá e xinxim de galinha.

Tanto a filha de Gilberto Gil quanto a jornalista e apresentadora baiana registraram o momento no Instagram. “Hoje é dia de festa aqui… Dia de comer gostoso e conversar bastante e de dar boas risadas”, escreveu Tia Má em um post. Preta, por sua vez, expressou seu entusiasmo e brincou sobre a comida: “Tava tudo uma delícia. Pena que não pude trazer uma quentinha pra levar pro Rio!!! Amo vocês.”

Preta também compartilhou algumas imagens do dia com Tia Má. “Domingo com meus amores, minha amiga, irmã, comadre @tiamaoficial amo vocês infinitamente!!! Que Delícia de almoço em todos os sentidos!!!”, legendou.

Na sexta-feira (19), Preta Gil curtiu o show de O Kannalha no segundo dia da Micareta de Feira de Santana, e aproveitou, ainda, para conhecer a família do artista no sábado (20).

Ao contrário das especulações, Preta esclareceu que seu encontro tinha um tom puramente familiar e amigável, desfrutando da companhia de familiares do cantor, incluindo sua mãe, Dona Rosa, conhecida por seu trabalho como baiana de acarajé.

“A gente se conheceu no Verão e aí foi aquela amizade que vai crescendo, acontecendo e que hoje se solidificou. As pessoas têm que se acostumar com isso e nós iremos nos ver muitas e muitas vezes. É uma amizade muito gostosa, sou fã dele, estou aqui para prestigiar ele. É isso, se acostumem”, comentou a cantora.

No Instagram, ela compartilhou sua admiração por Dona Rosa, enaltecendo a força e carinho com que cria seus filhos. “Uma honra para mim conhecer Rosa, uma mulher que criou os seus filhos com amor e muita luta, sempre com esse sorriso no rosto e muita bondade no coração”, postou Preta em um Story.

A artista mostrou, seu canal no Instagram, que estava voltando para o Rio de Janeiro no final da tarde de domingo (21). “Como é difícil ir embora de Salvador”, escreveu. “Voltando pro Rio que a semana e de muito trabalho e realizações, feliz em voltar aos poucos minhas atividades!!!”, completou.