Preta Gil curte Lolla com 'O Kannalha' após romance no Verão soteropolitano

Ambos curtiram show de Gilberto Gil

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de março de 2024 às 16:21

Kannalha e Preta Gil Crédito: Reprodução

Preta Gil, de 49 anos, foi ao Lollapalooza 2024 neste domingo (24) acompanhada do cantor baiano Danrlei Orrico, O Kannalha, com quem teve um affair no Verão soteropolitano. O último dia de festival de música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi marcado por apresentações de SZA, Sam Smith e de Gilberto Gil, pai da cantora e apresentadora.

Os artistas publicaram cliques no mesmo carro a caminho do evento, foram vistos juntos chegando ao festival de música e também circularam nos bastidores da festa. No entanto, os artistas não ficaram tão próximos ao longo do evento.

Após assistirem ao show de Gilberto Gil, pai da cantora, juntos, O Kannalha postou uma foto no Instagram e a cantora repostou em suas redes sociais.

A apresentação de Gil foi marcada por uma sequência de hits, que agitou a gigantesca plateia que o assistiu.

De acordo com informações apuradas pelo Alô Alô Bahia, Preta e O Kannalha se conheceram em janeiro após um show em Salvador. Com isso, Preta passou a intensificar sua presença na capital baiana.

O casal também marcou presença no Festival de Verão. Eles chegaram juntos ao camarim. Em um vídeo num momento de bastidor, O Kannalha faz uma oração momentos antes de subir ao palco para cantar. Ao lado dele, Preta Gil o aguardava enquanto usava o celular.