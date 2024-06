Após alta hospitalar, Preta Gil explica internação e revela infecção no rim

Nesta segunda-feira (10), a cantora Preta Gil usou suas redes sociais para explicar o motivo de sua recente internação. Após receber alta, ela revelou ter sido diagnosticada com pielonefrite, uma infecção no rim direito.

Preta relatou, em um vídeo no Instagram, que começou a sentir dores na terça-feira passada (4) e, depois de consultar seus médicos, recebeu a recomendação de tomar analgésicos e procurar um hospital. Contudo, devido a compromissos profissionais, ela decidiu ignorar a orientação médica. “Naquele momento, associei que fosse uma dor muscular e não no rim”, explicou.

A cantora tentou seguir com sua agenda cheia, mas a dor intensa a impediu de embarcar em um voo, levando-a a procurar ajuda hospitalar. Inicialmente, os médicos suspeitaram que ela poderia ter expelido uma pedra no rim. No entanto, uma série de exames apontou para a pielonefrite, e Preta precisou colocar um cateter “duplo J” no ureter direito para desobstruir uma fibrose.