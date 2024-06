Flora Gil visita Preta Gil em hospital e atualiza estado de saúde da cantora

Cantora foi internada na semana passada no Rio de Janeiro

A empresária Flora Gil utilizou as redes sociais no fim da noite deste domingo (9) para atualizar o público sobre o estado de saúde da enteada, a cantora Preta Gil. A artista está internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para o tratamento de uma infecção urinária que foi gerada por um cálculo renal.