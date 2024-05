Preta Gil muda visual e adota fios mais longos e iluminados

À Quem, ele diz que o novo tom de Preta, mais acastanhado, é ideal para o inverno, menos claro que os tons típicos de verão, o que ajuda o cabelo a “respirar” um pouco. É o expensive brunette, hashtag que bombou no TikTok e fez a cabeça de famosas como Jennifer Lopez.

Recentemente, a artista celebrou o crescimento dos fios, depois de uma queda severa, efeito colateral do tratamento contra o câncer no intestino que enfrentou. “Meu cabelo está ficando forte! Vou conseguir ficar assim sem os aplicativos!”, disse ela no Instagram.