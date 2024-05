Preta Gil revela ter perdido dois bebês no antigo casamento: 'Tive que fazer cesárea'

Preta contou que chegou a engravidar durante o casamento com Rafael, mas durante um exame de ultrassonografia, ela descobriu que o coração do feto não batia mais.

"Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital. (...) Eu meio já anestesiada. Até que o Rafael me contou que o coração do bebê tinha parado. Tentamos fazer uma curetagem e não deu certo, então, eu tive que fazer uma cesárea para tirar o bebê", contou.