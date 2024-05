Em Salvador, Preta Gil visita Santuário de Santa Dulce e Igreja do Bonfim: ‘Energia renovada’

Em um dia de folga em Salvador, a cantora Preta Gil conseguiu aproveitar bastante. Preta aproveitou a passagem relâmpago pela capital baiana para ir até a Cidade Baixa, onde visitou o Santuário de Santa Dulce dos Pobres e a Basílica do Senhor do Bonfim.

“Sempre que posso venho dar um abraço no meu grande amigo @diaconojorgealberto e agradecer meu Senhor do Bonfim pelas bênçãos e livramentos. Hoje em especial agradeci porter ao meu lado essas duas grandes mulheres que me cuidaram e me cuidam até hoje”, escreveu nos stories do Instagram.