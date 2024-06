Equipe de Preta Gil atualiza estado de saúde da cantora após internação

Com infecção urinária, ela foi internada na sexta (7)

Internada para tratar uma infecção urinária, a cantora Preta Gil passa bem. O estado de saúde da artista foi atualizado por meio de nota publicada no Instagram, neste sábado (8).

Preta está internada Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e teve que cancelar sua apresentação no São João da Thay, que acontece no Maranhão, e também nos Festivais Salve o Sul e Presença.