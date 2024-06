Preta Gil é internada e cancela apresentação no São João da Thay

Cantora estava na grade das atrações da festa da influenciadora Thaynara OG, no Maranhão

A cantora Preta Gil foi internada no Hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, conforme comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, na noite desta sexta-feira (7). A artista está tratando uma infecção urinária causada por um cálculo renal. No ano passado, Preta havia finalizado um tratamento contra um câncer de intestino.