Em família! Preta Gil recebe o pai, Gilberto Gil, no programa TVZ desta quinta-feira (23)

A cantora Preta Gil, que comanda a atual temporada do programa TVZ, do Multishow, terá um convidado pra lá de ilustre. Nesta quinta-feira (23), a anfitriã da atração recebe o pai, o cantor e compositor Gilberto Gil, e o encontro promete ser marcado por muita emoção e arte.

Preta estreou como apresentadora do TVZ em março deste ano e já recebeu outros membros da família na atração. No último dia 9 de maio, o grupo Gilsons esteve no programa e, além de cantar grandes sucessos, comentaram sobre os últimos acontecimentos do cenário musical. A banda é formada pelo filho de Preta, Francisco, pelo sobrinho João, e pelo irmão José.