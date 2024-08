CURTINDO A VIDA!

Ao lado de O Kanalha e outros amigos, Preta Gil celebra 50 anos em praia do Rio de Janeiro

A cantora e empresária Preta Gil comemorou seu 50º aniversário nesta quinta-feira (8) do melhor jeito possível: passando o dia na praia ao lado de amigos no Rio de Janeiro. Entre os presentes, estavam o cantor de O Kanalha, e outros amigos próximos como Dudu Barros e Gominho.

Filha do icônico baiano Gilberto Gil, Preta recebeu homenagens de várias pessoas nas redes sociais, incluindo uma mensagem especial de seu pai. O Kanalha também fez questão de marcar a data, publicando uma foto dela com a legenda: “Os primeiros 50 dela”.

Os rumores de um possível relacionamento entre Gil e o pagodeiro ganharam força devido às frequentes aparições públicas juntos e trocas de comentários sugestivos nas redes sociais. No entanto, Preta já afirmou em entrevistas que os dois são apenas “muito amigos”

“ESTOU VIVA! Cheguei aos 50 anos e me sinto pronta para viver tudo o que vier pela frente. Quero viver da minha arte, seguir me reinventando e me transformando. Mais potente, mais forte, mais artista, mais completa, mais livre, mais preta que nunca. Agradeço a todos que fizeram e fazem parte da minha história. Vamos para mais e vamos celebrar muito. AXÉ!”, escreveu Preta Gil.