Preta Gil relata namoro com mulher em Salvador em sua biografia

Cantora revela detalhes de seu namoro com uma vendedora de loja de shopping no livro 'Os Primeiros 50', publicado em comemoração aos seus 50 anos

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 07:29

A cantora Preta Gil está lançando livro Crédito: reprodução Instagram

Preta Gil revela detalhes de sua vida no livro 'Os Primeiros 50', publicado em comemoração aos seus 50 anos, completados nesta quinta-feira (8). Preta, que sempre foi abertamente bissexual, contou como se apaixonou por uma mulher e manteve um relacionamento em Salvador.

No livro, ela diz que conheceu a jovem quando a família Gil decidiu voltar para Salvador após morar alguns anos no Rio de Janeiro. Preta não queria deixar a cidade onde nasceu e cresceu e chegou a tentar negociar com os pais para que ficasse no Rio morando com o irmão mais velho, Pedro, mas não conseguiu. Vivendo a adolescência, ela teve de conhecer novos amigos na cidade onde só viajava para ficar com a família durante as férias.

Já morando em Salvador, Preta decidiu comemorar os 15 anos com uma festa de debutante com buffet do primeiro restaurante japonês que abriu na cidade por ter "poucos amigos".

"Logo depois de meu aniversário, conheci a Adriana. Ela era vendedora em uma loja de roupas no shopping e era amiga de alguns amigos meus. Tinha seus 20 anos, era linda, também era modelo e andrógina. E me apaixonei. A exemplo do que acontecia com os crushes da escola, Adriana me prendeu a Salvador", conta.

A paquera durou alguns meses porque Adriana tinha receio de assumir o relacionamento. "Afinal, eu era mais nova, filha do Gil...", diz.

A relação só se tornou oficial no Réveillon de 1990, em uma casa de veraneio na Praia do Forte.

"Na virada do ano, alguém inventou que tinha que subir em uma cadeira para pular com o pé direito à meia-noite. E procurei um banco, qualquer coisa, para subir. E não tinha. A Adriana já estava em um banquinho e me puxou pela mão. Subi no mesmo que ela. Quando deu meia-noite, ela propôs: 'Quer namorar comigo?'. E me deu um beijo à meia-noite da vidada do ano. Salvador, que era um terror em minha vida, virou uma festa", disse.

Preta diz que contou tudo para os amigos do Rio através de mensagens enviadas em "rolos de fax".

O romance não durou muito. Preta voltou de vez para morar no Rio após a morte do irmão, Pedro, filho mais velho de Gil e Sandra Gadêlha, a Drão, em um acidente de carro.

Em janeiro de 1990, Pedro, que tinha 19 anos, dormiu ao volante enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O carro bateu em uma árvore e depois capotou. Ele sofreu uma fratura no crânio e traumatismo crânioencefálico.

Foto da família Gil: Preta na adolescência, e o irmão Pedro, no canto direito Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro foi socorrido, ficou em coma por oito dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Beneficência Portuguesa, mas morreu.