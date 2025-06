REAÇÃO À SEMAGLUTINA

Canetas emagrecedoras: Anvisa alerta para risco de cegueira com uso dos medicamentos

Órgão explicou que a reação adversa é “muito rara” mas pode ser irreversível

Canetas emagrecedoras como Ozempic, Rybelsus e Wegovy podem causar perda da visão repentina. É o que alerta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez, nesta quinta-feira (12). De acordo com a agência, a perda de visão está associada à substância semaglutida que está presente na composição desses medicamentos. >

A Noiana foi identificada como um possível evento adverso da semaglutida após análises do Comitê de Avaliação de Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). No sistema brasileiro de notificação de eventos adversos de medicamentos, o VigiMed (base VigiLyse), foram registradas 52 notificações de suspeitas de distúrbios oculares relacionadas à semaglutida. >

A neuropatia é uma condição que pode ser irreversível e que exige atenção imediata. Segundo a Anvisa, "os profissionais devem alertar seus pacientes sobre este risco, mesmo que raro, e orientá-los sobre os sinais de alerta". Ainda de acordo com o órgão, os pacientes que tiverem sintomas como perda repentina de visão, visão turva ou piora rápida da visão durante o tratamento com semaglutida devem procurar atendimento médico imediatamente. Caso a Noiana seja confirmada, o tratamento com semaglutida deve ser interrompido.>