TUDO CERTO

Preta Gil volta ao hospital um ano após cirurgia e tranquiliza o público: “Está tudo bem”

A cantora Preta Gil voltou ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (20), para realizar uma série de exames de rotina. De acordo com a artista, ela passará a semana toda na unidade de saúde.

“Estamos indo para o Sírio porque chegou a semana dos meus exames de rotina do acompanhamento da minha remissão. Fez um ano da minha cirurgia, no dia 16. Então, tenho que refazer exames laboratoriais, endoscopia, colonoscopia, ressonância, pet scan e um monte de coisas (…) Mas está tudo bem, são só exames de rotina”, detalhou a filha do cantor e compositor Gilberto Gil. Nos registros, ela aparece acompanhada dos amigos Malu Barbosa, Sabrina Rocha, Soraya Rocha e Gominho.