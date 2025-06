NOVO RUMO

Davi Brito desiste da faculdade de Direito e decide focar em nova carreira

Ele também segue envolvido com ações promocionais e projetos pessoais

Fernanda Varela

Publicado em 12 de junho de 2025 às 18:08

Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram

Campeão do BBB 24, o baiano Davi Brito, de 22 anos, decidiu abandonar a faculdade de Direito, curso que havia iniciado com uma bolsa de estudos oferecida por Wanessa Camargo durante o reality. Ele revelou que não conseguiu manter o ritmo de estudos e optou por seguir outros caminhos. “A rotina puxada não estava batendo”, justificou.>

Davi chegou a frequentar as aulas no início do ano, em uma universidade privada de Salvador, mas desde então mudou completamente seus planos. Agora, se apresenta como atleta e empresário. Ele tem se dedicado a atividades físicas como corrida, ciclismo, funcional e beach tênis, e afirma que está focado em manter uma rotina de treinos intensos.>

Além disso, o ex-motorista de aplicativo investiu parte do prêmio de R$ 2,9 milhões na área imobiliária. Em Salvador, fundou a empresa D&H Holding Patrimônio de Imóveis LTDA, com capital social de R$ 1.035.000,00. O foco do novo empreendimento é a compra de terrenos e construção de casas para alugar. Ele também criou a Davi Brito Gestão Empresarial, com capital de R$ 100 mil, e lançou uma marca própria de roupas.>

Durante o reality da TV Globo, Davi emocionou o público ao declarar que sonhava em cursar Medicina. Após o fim do programa, porém, anunciou que trocaria o curso por Direito. “Tive uma reunião com a minha instituição de ensino e escolhi fazer o curso de Direito. Estou muito animado com a minha decisão! Foco total!”, escreveu na época. A matrícula foi feita, mas, meses depois, o projeto foi deixado de lado.>