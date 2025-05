PRESTAR DEPOIMENTO

Davi Brito vai até delegacia em Salvador após ser acusado de ameaçar ex-namorada

Justiça concedeu medida protetiva para mulher

O campeão do BBB 24, Davi Brito, prestou depoimento na manhã desta quinta-feira (29), na Delegacia Interestadual de Salvador, no bairro dos Barris, após ser acusado de ameaça por uma ex-namorada.>

Davi não se manifestou na saída do local, uma vez que o caso corre em segredo de Justiça. Ele saiu da delegacia sem falar com a imprensa e comendo pipoca. >

Em agosto do ano passado a Justiça concedeu uma medida protetiva para a mulher. O CORREIO teve acesso ao processo, no qual a dançarina de bumbá do Boi Garantido relata ter sofrido com os ciúmes excessivos de Davi desde o início do relacionamento dos dois, quando o ex-BBB passou a exigir que ela “informasse seus passos, mostrasse o que estava fazendo e falasse com ele até a hora de dormir”.>