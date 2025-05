VEM AÍ?

Davi Brito no 'A Fazenda 17'? Entenda as pistas

Campeão do BBB 24 demostrou interesse em participar do reality

Uma especulação sobre Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 2024, circulou nas redes sociais neste fim de semana, deixando os fãs do baiano animados. Diversas páginas das redes sociais especularam que ele estará no A Fazenda 17, próxima edição do reality show da Record. Não há confirmação oficial, mas Davi já demonstrou interesse em integrar o programa, além de ter começado a seguir a página há poucos meses. >