DEPOIMENTO NAS REDES SOCIAIS

Davi Brito relata problemas com bebidas alcoólicas: 'Vício muito grande'

O ex-BBB ainda contou que está há um mês sem beber

O ex-BBB e campeão da edição de 2024, Davi Britou , voltou a chamar atenção nas redes sociais e dessa vez foi relatando um vício em bebidas alcoólicas. Em seus stories do Instagram, o baiano revelou que está há um mês sem beber após enfrentar problemas com o álcool. >

Ainda segundo Davi, não foi fácil parar de beber. "Não é fácil se libertar, mas, aos poucos, eu estou me libertando da bebida. Não estou bebendo mais, já tenho um mês sem beber. Aos poucos estou me libertando de ficar saindo pra rua, pras festas. Estou me sentindo uma pessoa completamente mudada", garantiu o ex de Mani Reggo. >

Logo em seguida, ele postou um vídeo no seu perfil da rede social falando mais sobre o vício. "Vocês que me acompanham sabem o quanto isso era um vício pra mim e me fazia mal. Eu vivia em festas, noites sem rumo e aquilo só me afastava de quem eu realmente queria ser e demonstrar pra vocês. Mas, hoje, eu decidi mudar. [...] Estou me redescobrindo. [...] E se eu consegui, você também consegue", celebrou.>