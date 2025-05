VÍDEO

Davi Brito se pronuncia após denúncias contra sua loja virtual: 'Indo muito bem'

Fãs de Davi Brito denunciam vazamento de dados ao comprar produtos na 'De Guê?'

Elis Freire

Publicado em 21 de maio de 2025 às 16:39

Davi Brito rebate acusações sobre loja online Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após acumular três polêmicas na nova loja virtual “De Guê?” - denúncia de vazamento de dados, problema com direitos autorais e ferramenta com informações falsas - Davi Brito foi a suas redes sociais se justificar. Em resposta às denúncias, o ex-BBB garantiu que o site é totalmente seguro e confiável. >

“Na ‘Uze De Gue’ nós trabalhamos com total transparência, credibilidade e confiança. Logo quando montamos a loja, procuramos um site bastante seguro para que você, nosso cliente, pudesse estar comprando com seu cartão, com seu PIX, com o que for, colocando os seus dados e que todos fossem protegidos com sucesso”, disse o baiano através dos seus stories nesta quarta-feira (21).>

O campeão do BBB 24 destacou que a loja está gerando bons resultados. “A gente inaugurou a loja não tem nem um mês e, graças a Deus, a loja tá indo muito bem, tá prosperando, graças a Deus, isso só tende a crescer muito, muito mais”, disse.>

Entenda as polêmicas

Antes mesmo da loja ir ao ar no último dia 14, Davi Brito recebeu uma notificação extrajudicial por roubo de propriedade intelectual e enriquecimento ilícito. Isso porque grande parte das peças anunciadas no catálogo da marca de Davi trazia estampas com referências ao bordão "calma, calabreso" - expressão criada pelo humorista Toninho Tornado e registrada pelo humorista no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).>

Como não foi pedida uma liberação judicial ao criador do bordão, as blusas da DeGuê? não tinham direito de usar a expressão "calma, calabreso" e similares, obrigando o baiano a retirá-las do catálogo.>

Além disso, a marca “DeGuê” veiculava uma ferramenta que mostrava números mentirosos de vendas e consumidores online na loja virtual. Gerados de forma aleatória, eles causavam a falsa imagem de que o site estaria “bombando”.>