PAPAIS!

Aos 21 anos, Millie Bobby Brown anuncia a chegada da primeira filha com Jake Bongiovi

Estrela de 'Stranger Things' e o marido adotaram uma menina

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:29

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi Crédito: Reprodução/Instagram

Millie Bobby Brown, conhecida principalmente por seu papel como Eleven na série "Stranger Things", da Netflix, agora é mamãe! A artista de 21 anos e o marido, Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi, anunciaram em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (21), a chegada da primeira filha, por adoção.

"Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo novo capítulo da paternidade com paz e privacidade", escreveram na rede social. Com a chegada da nova integrante, os dois finalizaram o comunicado com a frase: "E então éramos 3", concluindo com a assinatura: "Com amor, Millie e Jake Bongiovi".

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi 1 de 22

Jake Bongiovi, de 23 anos, e Millie Bobby Brown estão juntos desde 2021. Eles foram flagrados juntos pela primeira vez em junho daquele ano, mas só assumiram o romance nas redes sociais em novembro. Eles se casaram em maio do ano passado, em uma cerimônia secreta e luxuosa, um mês após anunciarem o noivado.

Em outubro, Millie divulgou fotos da cerimônia em suas redes sociais. "Para sempre e sempre, sua esposa", escreveu a atriz na legenda das fotos, mostrando detalhes dos vestidos usados, local escolhido para a cerimônia, decoração e até mesmo o bolo de casamento. Jake também fez uma postagem, com a legenda: "Para sempre e sempre, seu marido".

Bon Jovi também falou brevemente sobre a cerimônia de casamento do filho durante participação no programa The One Show, da BBC. "Eles estão ótimos. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um pequeno casamento para a família, a noiva estava linda, e Jake está muito feliz. E sim, é verdade", comentou, em maio do ano passado.