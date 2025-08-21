'INVEJADA'

Vera Fischer lamenta preconceito por ser bonita: 'Me deixava mais solitária'

Atriz também comentou sobre sua vida amorosa atual: 'Gosto de paquerar'

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:16

Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram

Vera Fischer abriu o jogo sobre sua trajetória pessoal e profissional. Em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (21), a atriz afirmou que enfrentou preconceito ao longo da carreira por causa de sua beleza, e contou que foi alvo de machismo e de rivalidade feminina no início da carreira.

"Eu acho que tinha muito machismo, existe, claro, ainda hoje. Bom, eu passei por isso. Eu tinha que me 'deslizar' por muitas coisas. E tinha também uma parte do lado feminino que era ciumento: ‘como ela vai ser boa atriz se ela é bonita? Não pode’. Então eu era invejada por um lado e cobiçada por outro. Era muito difícil", afirmou. "Isso me deixava mais solitária, e ao longo da vida aprendi a ser mais seletiva", completou.

Vera Fischer 1 de 17

Antes de se tornar atriz, Vera era modelo e trilhou uma carreira de sucesso em concursos de beleza. Aos 17 anos, ela foi eleita Miss Blumenau, Miss Santa Catarina e Miss Brasil. Os títulos despertaram o interesse de produtores de TV nos anos 1970 e, em 1976, estreou na Globo, conquistando papéis de destaque rapidamente.

"Logo na segunda novela já fui protagonista, e continuei pegando trabalhos gloriosos, com escritores e diretores maravilhosos", falou Vera, que também disse que é reconhecida pelas novas gerações, mesmo por quem não a acompanhou no auge de sua carreira na televisão. "As pessoas podem me ver no teatro, mas também sabem quem é Vera Fischer e o que eu fiz".



A artista também comentou sobre a vida amorosa. Questionada por uma fã da plateia sobre possíveis novos romances, ela foi direta: hoje prefere a paquera a um relacionamento.