Vera Fischer lamenta preconceito por ser bonita: 'Me deixava mais solitária'

Giuliana Mancini
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:16
Vera Fischer abriu o jogo sobre sua trajetória pessoal e profissional. Em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (21), a atriz afirmou que enfrentou preconceito ao longo da carreira por causa de sua beleza, e contou que foi alvo de machismo e de rivalidade feminina no início da carreira.
"Eu acho que tinha muito machismo, existe, claro, ainda hoje. Bom, eu passei por isso. Eu tinha que me 'deslizar' por muitas coisas. E tinha também uma parte do lado feminino que era ciumento: ‘como ela vai ser boa atriz se ela é bonita? Não pode’. Então eu era invejada por um lado e cobiçada por outro. Era muito difícil", afirmou. "Isso me deixava mais solitária, e ao longo da vida aprendi a ser mais seletiva", completou.
Vera Fischer
Antes de se tornar atriz, Vera era modelo e trilhou uma carreira de sucesso em concursos de beleza. Aos 17 anos, ela foi eleita Miss Blumenau, Miss Santa Catarina e Miss Brasil. Os títulos despertaram o interesse de produtores de TV nos anos 1970 e, em 1976, estreou na Globo, conquistando papéis de destaque rapidamente.
"Logo na segunda novela já fui protagonista, e continuei pegando trabalhos gloriosos, com escritores e diretores maravilhosos", falou Vera, que também disse que é reconhecida pelas novas gerações, mesmo por quem não a acompanhou no auge de sua carreira na televisão. "As pessoas podem me ver no teatro, mas também sabem quem é Vera Fischer e o que eu fiz".
A artista também comentou sobre a vida amorosa. Questionada por uma fã da plateia sobre possíveis novos romances, ela foi direta: hoje prefere a paquera a um relacionamento.
"Agora eu gosto de paquerar. Porque namorar implica em você ter que ver a pessoa toda hora. A pessoa pode te procurar toda hora. Você tem que, talvez, dormir com a pessoa porque não fica sem. Então tem muitos compromissos. Eu já não estou acostumadinha comigo mesmo. Então fica melhor flertar, paquerar, jogar uns olhares. Acho que quando (alguém) chega perto eu já dou uma fugidinha. Mas também já namorei muito", comentou, em tom bem-humorado.