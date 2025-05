TANQUINHO DEFINIDO

Davi Brito exibe abdômen trincado após lipo HD e revela: 'Ainda não é o resultado final'

Vencedor do BBB 24 mostra transformação corporal 20 dias após cirurgia

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, movimentou as redes sociais no último sábado (17) ao revelar o resultado parcial de sua recente “lipo HD”. Vinte dias após o procedimento, o ex-motorista de aplicativo surpreendeu os seguidores ao exibir um abdômen visivelmente definido e brincou com o novo visual. >