Vale Tudo: Maria de Fátima arma novo plano e Odete desmaia após discussão com Afonso; veja os resumos da semana

Romance, vingança e conflitos familiares tomam conta da semana na novela das 9

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2025 às 16:07

Maria de Fátima parte para cima de Afonso Crédito: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos de Vale Tudo prometem emoções intensas e reviravoltas decisivas para os personagens centrais. A semana será marcada por confrontos diretos, armações amorosas e revelações impactantes. Enquanto Raquel lida com a dor da traição, Maria de Fátima se aproxima ainda mais de Afonso, e Odete enfrenta uma crise ao ser confrontada pelo neto. Confira o resumo completo dos episódios de 19 a 24 de maio: >

Segunda-feira, 19 de maio

Renato e Leila disfarçam a proximidade diante da desconfiança de Solange. Laís e Cecília acolhem Sarita. Poliana comenta com Aldeíde que não sabe o motivo do rompimento entre Raquel e Ivan. Fátima descobre que Ivan participará do campeonato de xadrez na casa de Celina. Raquel avisa a Ivan que Marco Aurélio já sabe sobre os dólares. Heleninha comemora ao saber que Ivan está solteiro. Solange confidencia a Sardinha que viu Renato com Leila. Raquel revela a Poliana que Ivan roubou um milhão de dólares. Ao ir falar com Ivan, Raquel o flagra com Heleninha.>

Terça-feira, 20 de maio

Raquel se decepciona ao ver Ivan no carro com Heleninha. Maria de Fátima e César são convidados para uma campanha da Tomorrow. Aldeíde vê Ivan com Heleninha e desconfia da relação. Laís demonstra preocupação com a rotina de trabalho de Cecília. Solange sugere que Renato assuma seu romance com Leila. Ivan procura Raquel para esclarecer:>

Quarta-feira, 21 de maio

Afonso enfrenta Odete. César tranca Maria de Fátima em casa para prejudicá-la em um trabalho, mas ela chama um chaveiro. Celina questiona Afonso sobre o possível vazamento. Luciano incentiva Ivan a namorar Heleninha. Raquel vê uma foto de Ivan com Heleninha e fica abalada. Leila cede ao charme de Renato. Odete diz a Maria de Fátima que já sabe como afastar Solange de Afonso. Maria de Fátima encontra César com Olavo em uma festa e se reconcilia com o namorado. Marco Aurélio fotografa Leila na casa de Renato. Odete pressiona Marco Aurélio sobre a autoria do vazamento na TCA.>

Quinta-feira, 22 de maio

Bartolomeu avisa Raquel que um crítico gastronômico visitará o restaurante. Maria de Fátima ganha um anel de compromisso de César. Afonso se demite da TCA. Raquel, Poliana e Gilda celebram a conquista do restaurante cinco estrelas. Odete contrata Igor, personal trainer de Afonso, e Renato alerta Solange sobre a vingança iminente da empresária. Igor pede sigilo sobre o acordo com Odete. Afonso ofende a avó, que desmaia e é socorrida pela família.>

Sexta-feira, 23 de maio

Celina pede que Afonso e Heleninha aceitem Odete como ela é. Odete emociona-se e abraça Afonso. Solange convida Raquel para uma campanha de empreendedorismo. Marco Aurélio expressa preocupação com Cecília. Renato recusa um pedido de Odete. Laís e Cecília buscam Sarita. Raquel tranquiliza Maria de Fátima, prometendo não revelar a Solange que é sua mãe. Odete revela a Maria de Fátima que conseguiu um trabalho que levará Solange para fora do país por quatro meses. Solange dá a notícia a Afonso.>

Sábado, 24 de maio

Afonso lamenta a despedida, mas apoia Solange na nova oportunidade. Heleninha confessa a Eugênio seu medo de falar em público. Renato confronta Odete sobre o novo trabalho de Solange. André avisa que viajará com Tiago e os amigos da hípica. Ivan e Heleninha se reencontram. Solange embarca rumo à Espanha. Maria de Fátima inicia um plano para se aproximar de Afonso. Vasco perde no jogo o dinheiro da pensão do filho. Sardinha percebe que Raquel tem o mesmo sobrenome de Maria de Fátima.>