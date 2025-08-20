Acesse sua conta
Tatá Werneck detona ator após ser exposta nas redes: ‘Voce perdeu uma amiga’

Atriz não gostou de atitude de ator e fez bronca pública através das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:47

Apresentadora do
Apresentadora do "Lady Naghit" detonou Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta terça-feira (19), Paulo agradeceu a artista pelo apoio em um momento difícil de sua vida. Na mensagem, o ator diz que vem sendo “demitido de trabalhos sem explicações”, o que o deixou em uma situação delicada, de acordo com ele.

Tatá Werneck

Tatá Werneck por Reprodução | Instagram

“Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade. O apoio de Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio as dificuldades existem pessoas que vestem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem”, disse em mensagem.

Conhecida pelo jeito espalhafatoso e alegre, apesar da personalidade extrovertida, Tatá prefere que assuntos mais íntimos e ajuda que oferece aos amigos e pessoas próximas não venha a público. Por isso, a atitude de Paulo irritou a atriz.

A apresentadora do “Lady Night” não poupou palavras. Segundo Tatá, o ator manipulou a mensagem enviada por ela. “Mandei uma mensagem preocupada com você, dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga”, disse a esposa do ator Rafa Vitti.

O ator ainda retrucou: "Obrigado pela sua mensagem, que é uma grande força contra a falta de empatia. Pessoas públicas, com tanta visibilidade, deveriam usar essa voz para apoiar o ser humano, e não para expor ou descredibilizar, como foi feito. Tatá Werneck, o que você ganha tentando me deslegitimar? Defender um amigo é compreensível, mas não se deve fazer isso à custa da dor de alguém. Eu não peço dinheiro, não peço privilégios, só peço o que é meu por direito: dignidade e a chance de estar com a minha filha. O mínimo que espero é respeito".

Tatá Werneck

Mensagem de Tatá por Reprodução | Instagram

Os dois atores se conheceram há alguns anos, quando Paulo fez um trabalho de cozinheiro para a atriz. Paulo enfrenta diversos problemas, não apenas financeiros, mas chegou a ser internado em uma clínica em 2019, pelo ator Renato Góes, após ter um surto psicótico.

Nas redes sociais, o ator ainda relatou as dificuldades que tem enfrentado para ficar com a filha de 14 anos, fruto do relacionamento que teve até 2021. O ator alega ser vítima de retaliações após a relação.

Hoje Paulo tem 38 anos. Na TV, interpretou o protagonista da minissérie “A Pedra do Reino”, da Globo, em 2007. Além de ter atuado na novela “Um lugar ao sol”.

