Tatá Werneck reage com bom humor ao 'volume' de Rafa Vitti em praia; veja foto

Ator é flagrado surfando no Rio e se torna o centro das atenções

O ator Rafa Vitti virou assunto nas redes sociais na terça-feira (3) após ser flagrado surfando com um traje justo na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro. As fotos, feitas por um paparazzo, chamaram atenção dos internautas por conta de um “volume” que se destacou no figurino esportivo do galã. >