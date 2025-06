CINEMA

Viih Tube estreia como dubladora em 'Zoopocalipse', veja os detalhes da animação

Influenciadora dá voz à loba Gracie em filme que mistura ação, comédia e zumbis

Conhecida por sua trajetória nas redes sociais e pela participação em realities, Viih Tube fará sua estreia como dubladora no cinema em “Zoopocalipse – Uma Aventura Animal”, animação dirigida por Ricardo Curtis e Rodrigo Perez-Castro com lançamento previsto para setembro. No longa, a influenciadora empresta sua voz à personagem Gracie, uma loba enigmática e destemida que precisa enfrentar uma ameaça sem precedentes. >