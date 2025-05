DEU RUIM

Tatuador percebe erro bizarro em tatuagem de Viih Tube: 'Assombrosa'

Arte feita pela influenciadora em homenagem aos filhos chamou a atenção

Viih Tube usou as redes sociais nesta semana para exibir sua mais nova tatuagem, feita em homenagem aos filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de seis meses. A ilustração escolhida por ela mostra uma mão adulta, simbolizando a sua, entrelaçada a duas mãos infantis, que representam as das crianças. A arte, porém, possui diversos erros, como apontou o tatuador Murilo Ink.>

O profissional chamou a atenção para alguns detalhes no desenho: a mão de Viih Tube foi retratada com seis dedos, enquanto a de Lua tem apenas quatro. "Não sei se vocês chegaram a ver a tatuagem nova da Viih Tube. Presta atenção em quantos dedos têm em cada mão", iniciou.>

"A quantidade de pessoas que, nos últimos anos, começaram a tatuar sem ter a noção do que estão fazendo é assombrosa. Fica aí a dica para você que vai fazer uma tatuagem: presta atenção, fique muito atento, se a escrita está certa, se tem erro de português, se os traços estão tortos", completou.>

"Estou almoçando quando, de repente, recebo uma mensagem falando que estão usando uma postagem minha relacionada à Viih Tube para expor o que aconteceu. Aparentemente, eu furei a bolha da tatuagem, estou recebendo muita mensagem e, graças a Deus, foi um alerta, foi uma situação em que eu pedi para as pessoas procurarem bem os profissionais de tatuagem. Vão lá, me apoiem e vamos torcer muito para que a Viih Tube não me processe", pediu ele.>