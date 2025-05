POSTOU INDIRETAS

Melhor amigo de Virginia teve treta com Zé Felipe dias antes da separação

Lucas Guedez cancelou viagem e publicou mensagens enigmáticas nas redes pouco antes de o casal terminar o relacionamento

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2025 às 09:24

Lucas Guedez, Virgínia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução

A separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, anunciada na noite de terça-feira (27), veio alguns dias depois de um suposto desentendimento do cantor com Lucas Guedez, melhor amigo e assistente de palco da influenciadora no programa Sabadou, do SBT. Lucas, inclusive, cancelou inesperadamente sua participação em uma viagem para Portugal ao lado do artista.>

"Para a galera de Portugal… Só passando para avisar que não irei mais! Peço desculpa a todos, estava muito feliz com minha ida e vi que muitos de vocês também", escreveu, nas redes sociais.>

Virginia e Zé Felipe 1 de 12

Logo após o anúncio, Lucas fez uma série de postagens que soaram como indiretas para Zé Felipe. Em tom reflexivo, Guedez publicou uma frase sugestiva: “Dar às pessoas a mesma importância que elas nos dão. Talvez esse seja o segredo”.>

Ele seguiu o desabafo em outro post: "Toda vez que faço isso, a vida me dá o mesmo recado: quem se esquece de si, sempre acaba se machucando. Tá na hora de aprender... Talvez do jeito mais difícil, mas aprender". Em seguida, completou: "Engraçado como a gente insiste em colocar os outros na frente, né? Sempre se doa, se entrega, se preocupa... E no final, quem fica pra depois é a gente mesmo".>