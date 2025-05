'CALA A BOCA'

Relembre crise no casamento de Virginia e Zé Felipe

Casal anunciou separação na noite desta terça-feira (27)

Elis Freire

Publicado em 28 de maio de 2025 às 06:00

Zé Felipe e Virgínia Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe viveram um momento de crise em que ficaram alguns dias separados, antes do anúncio do fim da relação na noite desta terça-feira (27). , A breve separação veio à tona em fevereiro e depois foi explicada publicamente pela influenciadora durante seu programa no SBT. >

Ela revelou que o cantor a mandou calar a boca em público e, por isso, ele ficou cinco dias dormindo no sofá e os dois brigados sem se falar. >

Segundo Virginia, tudo começou a caminho da Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo, pai de Zé Felipe. A loira contou que o cantor começou a beber ainda no avião: “Chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito".>

Foi então que durante um discurso feito por Zé Felipe na fazenda, Virginia interrompeu com uma brincadeira, dizendo que um marimbondo havia picado sua língua e a resposta do cantor a surpreendeu: “Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Fiquei sem entender, mas ele estava bêbado. Fiquei muito brava”, contou. >

De acordo com ela, ao conversarem sobre o episódio, Zé Felipe não se lembrava do ocorrido. “Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada e mandei ele dormir no sofá. Falei: ‘Quando eu ficar de boa, a gente volta’. Por isso, os dois ficaria cinco dias até o casal retomar a rotina normalmente. >