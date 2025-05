RAINHA DAS BETS

Globo ironiza Virginia após nomeação como rainha de bateria da Grande Rio

Influenciadora foi alvo de paródia no 'Fantástico' após depoimento na CPI das Bets e anúncio no Carnaval 2026

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, foi alvo de uma paródia irônica exibida no Fantástico de domingo (25), após ter sido anunciada como nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio para o Carnaval de 2026. A sátira foi ao ar no quadro "Isso a Globo Não Mostra", com uma música debochando da presença de Virginia na CPI das Bets e sua nova função no samba. >