Em Salvador, Flora Gil se emociona ao falar sobre tratamento de Preta Gil nos EUA

Empresária abriu o coração durante painel sobre mulheres empreendedoras

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2025 às 07:38

Flora Gil se emocionou ao falar sobre Preta Gil Crédito: Reprodução

Durante a abertura do Power Trip Summit 2025, em Salvador, na noite de domingo (25), a empresária Flora Gil protagonizou um dos momentos mais emocionantes do evento ao falar sobre a cantora Preta Gil, que atualmente está nos Estados Unidos em tratamento contra um câncer. >

Flora participou do painel "Por trás dos palcos: empreendedoras da música brasileira", quando foi questionada sobre os bastidores da turnê Tempo Rei, que marca a despedida de Gilberto Gil dos palcos. Emocionada, ela revelou que a logística da turnê foi planejada com base na permanência da família no Brasil para apoiar Preta durante o tratamento. No entanto, os planos foram impactados pela ida da artista para o exterior.>

“A gente não queria sair do Brasil para ficar perto da Preta. Agora que ela está nos Estados Unidos…”, disse Flora, antes de interromper a fala em lágrimas, sendo acolhida pelas outras participantes do painel.>

Esperança fora do Brasil

Preta Gil mantém o foco no tratamento experimental contra o câncer colorretal que a artista iniciou nos Estados Unidos. A cantora, de 50 anos, que passou por uma cirurgia complexa no fim de 2023, decidiu apostar em uma abordagem inovadora, ainda fora dos protocolos tradicionais usados no Brasil. >

Segundo especialistas da área oncológica, o tratamento que Preta busca nos EUA se enquadra dentro do que é chamado de medicina personalizada ou medicina de precisão. Nessa abordagem, os médicos avaliam mutações genéticas específicas do tumor de cada paciente para indicar terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais.>

Em muitos casos, essas terapias ainda estão em fase de testes e fazem parte de estudos clínicos. Isso significa que o paciente participa de uma pesquisa controlada, supervisionada por centros médicos especializados, com acesso a drogas experimentais que ainda não foram amplamente aprovadas por órgãos regulatórios como a FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) ou a Anvisa, no Brasil.>