PALESTRA MAGNA

Carla Akotirene participa da abertura da IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Salvador

Evento acontece nesta segunda (26) e terça-feira (27), das 8h às 18h, no Hotel Quality, no Stiep

Monique Lobo

Publicado em 25 de maio de 2025 às 19:08

Carla Akotirene Crédito: Divulgação

A intelectual baiana Carla Akotirene vai ministrar a palestra magna na abertura da IV Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Salvador, que acontece nesta segunda (26) e terça-feira (27), das 8h às 18h, no Hotel Quality, no bairro do Stiep. >

Além de uma referência nacional nos debates sobre feminismo negro, racismo estrutural, interseccionalidade e equidade de gênero, Akotirene é especialista em Políticas de Raça e Gênero e Doutora em Estudos de Gênero, Mulheres e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela também possui uma longa trajetória de contribuição para as políticas de promoção da igualdade racial, tanto como militante e delegada em conferências anteriores, quanto como gestora pública e pesquisadora ativista. >

Em sua palestra, a pesquisadora irá abordar temas centrais para a promoção da igualdade racial no país, como o processo de reparação histórica, a importância da coleta do quesito Raça/Cor para a elaboração de políticas públicas, a efetivação do Estatuto da Igualdade Racial, além das dimensões da transversalidade e da intersetorialidade nas políticas públicas.>

Carla também fará reflexões sobre o marco histórico da Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, África do Sul, em 2001, e os desafios do pós-Durban, destacando a luta contínua do movimento negro brasileiro.>