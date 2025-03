INSCRIÇÕES ABERTAS

Carla Akotirene conduz discussão sobre raça, gênero e direitos humanos na Caixa Cultural

Evento é gratuito, com vagas limitadas, nesta quinta-feira (13), a partir das 19h

Nesta quinta-feira (13), às 19h, a Caixa Cultural Salvador, por meio do Programa Educativo Caixa Gente Arteira, realiza o evento "Carla Akotirene: Raça, Gênero e Direitos Humanos", um encontro que propõe reflexões sobre as interseções entre gênero, raça e classe na garantia dos direitos fundamentais das mulheres, especialmente das mulheres negras e periféricas.>

A atividade será conduzida por Carla, que é pesquisadora e uma das referências no Brasil no estudo da interseccionalidade e do feminismo negro. Com uma análise crítica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Akotirene discutirá as limitações desse documento diante das múltiplas opressões que afetam mulheres negras, periféricas, LGBTQIAPN+ e outras populações marginalizadas. >