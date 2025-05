SAÚDE

Preta Gil recebe visita de Boni e Bela Gil em Nova York durante tratamento contra câncer no intestino

Cantora está nos EUA em busca de novas opções terapêuticas após esgotar tratamentos no Brasil

Em meio à nova etapa do tratamento contra o câncer no intestino, a cantora Preta Gil recebeu, na sexta-feira (23), a visita de pessoas queridas nos Estados Unidos, onde está desde o dia 13 de maio. A apresentadora Bela Gil, irmã da artista, e o empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, estiveram com Preta em Nova York, levando carinho e apoio nesse momento delicado. >