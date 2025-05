MEMÓRIAS

Filha secreta de Freddie Mercury é revelada em nova biografia e emociona fãs

Identidade da herdeira do astro foi mantida em sigilo e veio à tona com a publicação da biografia “Love, Freddie”

Um dos maiores mistérios da vida pessoal de Freddie Mercury acaba de ser revelado. Ícone do rock e vocalista da banda Queen, o artista britânico manteve por décadas em segredo a existência de uma filha, fruto de um relacionamento extraconjugal com a esposa de um amigo próximo. A informação foi divulgada pela escritora Lesley-Ann Jones em sua nova biografia “Love, Freddie”, que lança luz sobre aspectos íntimos até então desconhecidos do astro. >