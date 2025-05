TRAGÉDIA

Produtor Dave Shapiro, agente de Sum 41 e Hanson, morre em acidente de avião nos EUA aos 42 anos

Empresário pilotava aeronave que caiu em área residencial de San Diego; tragédia deixou seis mortos

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2025 às 10:57

Dave Shapiro Crédito: Reprodução

O produtor e agente musical Dave Shapiro, de 42 anos, morreu na madrugada da última quinta-feira (22) após a queda de um jato executivo no bairro Murphy Canyon, em San Diego, na Califórnia. Shapiro pilotava o avião Cessna Citation II, que caiu por volta das 3h45 da manhã, próximo ao Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs. Nenhum dos seis ocupantes sobreviveu. Entre as vítimas, estavam o ex-baterista da banda The Devil Wears Prada, Daniel Williams, e dois colaboradores da agência Sound Talent Group, da qual Shapiro era cofundador. >

Natural de Albany, Nova York, Dave Shapiro iniciou sua trajetória como baterista da banda pop-punk Count the Stars. Com o fim do grupo em 2003, migrou para o ramo empresarial, atuando em agências renomadas como The Agency Group e United Talent Agency. Em 2018, fundou a Sound Talent Group, representando nomes consagrados como Sum 41, Hanson, Vanessa Carlton, Pierce The Veil e Parkway Drive. Ele também criou o selo independente Velocity Records e a escola de aviação Velocity Aviation.>

Apaixonado por voar, Shapiro conquistou sua licença de piloto aos 22 anos e, em 2019, obteve a certificação máxima da aviação nos Estados Unidos. Ele vivia entre San Diego e Homer, no Alasca, ao lado da esposa, Julia Pawlik Shapiro, com quem se casou em 2016.>

O acidente ocorreu em meio a forte neblina. De acordo com autoridades locais, o impacto causou incêndios que atingiram ao menos dez casas e diversos veículos. Mais de cem moradores foram evacuados e três pessoas em solo ficaram feridas. A causa da queda está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).>

A morte de Dave Shapiro gerou comoção no meio artístico. A banda Hanson, uma das mais conhecidas representadas por ele, publicou: “Hoje choramos a trágica perda do nosso agente e amigo de longa data, Dave Shapiro. Ele era destemido na vida e incansável no trabalho.”>