CINEMA

'O Agente Secreto' é eleito o melhor filme do Festival de Cannes pela crítica internacional

Longa de Kleber Mendonça Filho conquista dois prêmios paralelos em Cannes

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2025 às 12:21

Kleber Mendonça Filho recebe Prix des Cinémas Art et Essai no Festival de Cannes Crédito: Divulgação

Horas antes do anúncio oficial da Palma de Ouro, o cinema brasileiro já teve seu lugar de destaque na Riviera Francesa. O longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, foi eleito o melhor filme do Festival de Cannes pelo júri da crítica da Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema), uma das premiações mais respeitadas fora da seleção principal do evento.

O júri justificou a escolha destacando a riqueza narrativa da produção brasileira: "Escolhemos um filme que tem uma generosidade romanística e épica; um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo e lugar e uma histórica rica", afirmou o grupo de críticos que compõe a Fipresci.

Além do reconhecimento da crítica internacional, o filme também foi laureado com o Prix des Cinémas Art et Essai, prêmio concedido por exibidores independentes franceses, que reforçaram o protagonismo da produção na edição deste ano do festival.