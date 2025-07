NOVELA

Vale Tudo: em cena épica, Raquel dá uma surra em Odete Roitman após comentário racista

Vilã será confrontada por sabotagem na Paladar e humilha empreendedora antes de apanhar

A tensão entre Raquel (Taís Araujo) e Odete Roitman (Debora Bloch) chegará ao limite nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. Após descobrir que uma sabotagem na maionese da Paladar foi encomendada pela empresária, Raquel confrontará a vilã no quarto de hotel em que ela está hospedada e, diante de um comentário racista, perderá o controle. “Racista! Nojenta!”, gritará antes de dar um tapa tão forte que fará a madame voar para o outro lado do cômodo.>