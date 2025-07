NOVELA

Morte, surto e romance inesperado: veja tudo que vai acontecer em Vale Tudo essa semana (14 a 19 de julho)

Novela começa às 21h20 todos os dias

Não marque nada, porque essa semana vai ser quentíssima no remake de Vale Tudo, na Globo. Vai ter briga, confusão, mal-entendido, recaída, romance inesperado e até morte - não necessariamente nesta ordem, claro. A novela é exibida pela TV Globo de segunda a sábado, sempre às 21h20 (horário de Brasília), exceto às quartas, quando começa às 20h35, devido às transmissões dos jogos de futebol.>

Para essa semana, o telespectador pode esperar muita cena boa. Vai rolar a morte de Laudelino (Herson Capri), um verdadeiro escândalo de Heleninha (Paolla Oliveira) com ciúme de Ivan (Renato Goés), Aldeíde (Karine Teles) engatando um romance bastante inesperado e muito mais. Veja o resumo da semana:>

Segunda (14/7)

Heleninha e Eugênio percebem que Celina está mentindo. Renato se sente mal por ter que ceder às exigências de Marco Aurélio para fechar o contrato com a TCA e salvar a Tomorrow da falência. Raquel comenta com Poliana que eles precisam de um assessor de imprensa para cuidar da imagem da Paladar. Raquel fica sabendo por Ivan que Bartolomeu saiu da TCA. Afonso e Maria de Fátima chegam de viagem.>

Terça-feira (15/7)

Afonso pensa em voltar a morar no Brasil, e Odete fica furiosa. Raquel contrata Bartolomeu como assessor de imprensa da Paladar. Maria de Fátima se faz de vítima para Afonso. Consuêlo reclama do casamento para Aldeíde. Bartolomeu prepara Raquel para dar uma entrevista. Marco Aurélio e Leila discordam sobre a função da clínica de estética. Poliana avisa a Raquel sobre a morte de Laudelino. Maria de Fátima fica furiosa ao saber que César está voltando para o Brasil. Heleninha questiona Ivan ao ficar sabendo que Bartolomeu está trabalhando na empresa de Raquel.>

Quarta-feira (16/7)

Ivan e Heleninha discutem. César volta ao Brasil. Heleninha procura Raquel para tirar satisfações sobre a contratação de Bartolomeu. Cecília coloca Sarita para participar de uma soltura de passarinhos. Ivan e Celina ficam preocupados com o sumiço de Heleninha. César manda um vídeo para Maria de Fátima, registrando Heleninha embriagada em uma pista de dança. Ivan e Afonso resgatam Heleninha. Tiago se desentende com Marco Aurélio. Heleninha flagra uma discussão entre Ivan e Celina.>

Quinta-feira (17/7)

Heleninha defende Ivan de Celina. Aldeíde chega ao Brasil. Heleninha confessa a Ana que tem medo de perder Ivan para Raquel. Celina se sente culpada diante de Heleninha, por conta de sua sociedade com Raquel. Maria de Fátima tenta fazer as pazes com Raquel. Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar em sua casa, a fim de comemorar o sucesso da Paladar. Ivan se surpreende ao ver Raquel na casa de seu pai. Heleninha vê a localização de Ivan em seu celular e resolve ir atrás dele.>