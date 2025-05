EM BUSCA DA CURA

Preta Gil ganhou passagem em classe executiva e hospedagem para tratamento nos EUA

Cantora está em Nova York para tratamento contra o câncer, e segue acompanhada durante nova fase

Segundo informações divulgadas pelo portal Terra, Preta está hospedada em um apartamento emprestado de um renomado publicitário, o que evidencia o apoio que tem recebido mesmo longe de casa. Além disso, uma pessoa próxima teria arcado com os custos da passagem aérea, em classe executiva, para que uma acompanhante pudesse viajar com ela e oferecer suporte durante esse período. >

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, passando por cirurgias e vários ciclos de quimioterapia. Após um breve período de remissão, ela revelou, em agosto de 2024, que a doença havia retornado com metástases em quatro áreas do corpo. Desde então, voltou ao tratamento intensivo, que incluiu uma cirurgia de mais de 18 horas para retirada de tumores e agora, segue buscando alternativas no exterior após o esgotamento das opções de tratamento no Brasil.>