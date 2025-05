ESPERANÇA

Preta Gil viaja aos EUA para tentar tratamento experimental contra o câncer: ‘Morrendo de medo’

A cantora embarca nesta segunda-feira (12) em busca da cura

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2025 às 20:05

Preta Gil viaja para os EUA em busca da cura Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Preta Gil viaja na noite desta segunda-feira (12) para os Estados Unidos em busca de esperança na luta contra o câncer. Em viagem marcada por emoção e expectativa, ela vai realizar consultas e exames que podem permitir sua inclusão em grupos de pacientes que recebem tratamentos experimentais contra a doença. >

Preta segue acompanhada por sua equipe médica, incluindo a oncologista Roberta Saretta, do time do cardiologista Roberto Kalil Filho, além dos empresários Marcelo Azevedo e Malu Barbosa. A primeira parada será em Washington, onde, na quarta-feira (14), ela terá uma consulta no Virginia Cancer Institute. Na sequência, segue para Nova York, onde será atendida no renomado Memorial Sloan Kettering Cancer Center.>

Antes de embarcar, a cantora gravou um vídeo enviado a um grupo de WhatsApp formado por amigos íntimos, no qual compartilhou sua rotina prevista nos Estados Unidos e declarou o apoio fundamental que tem recebido de familiares e amigos.>

“Estou indo a Washington para ter uma consulta na quarta-feira com um médico que tem um protocolo muito bom para o câncer que eu tenho. Estou morrendo de medo, mas estou também com o coração transbordando de amor, pelo amor que vocês me dão, que é fundamental para que eu suporte tudo isso”, afirmou, emocionada.>